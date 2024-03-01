Пушков: допустивший войну РФ с НАТО Остин не до конца понимает свои слова

АндрейБорков

Этот черномазый америкосовский вояка может говорить про войну России с НАТО все, что угодно. Он или не доживет до этой войны или с началом войны планирует быстро и по возможности без мучений помереть. Не секрет, что у негрилки онкология. Очень может быть, что это заболевание, не дай Бог ни кому, отразилось и на его умственных способностях. Такое тоже бывает, знакомый доктор говорил. Очень даже может быть, что чуя близкую кончину этот черномазый "крест" поставил не только на себе. Ну да Бог ему, убогому, судья, а ведь с ним этот негроид очень скоро встретится.