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Пушков: допустивший войну РФ с НАТО Остин не до конца понимает свои слова

Пушков: допустивший войну РФ с НАТО Остин не до конца понимает свои слова

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявления главы Пентагона Ллойда Остина относительно возможного конфликта между Россией и НАТО после поражения Украины.

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Комментарии
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АндрейБорков
Этот черномазый америкосовский вояка может говорить про войну России с НАТО все, что угодно. Он или не доживет до этой войны или с началом войны планирует быстро и по возможности без мучений помереть. Не секрет, что у негрилки онкология. Очень может быть, что это заболевание, не дай Бог ни кому, отразилось и на его умственных способностях. Такое тоже бывает, знакомый доктор говорил. Очень даже может быть, что чуя близкую кончину этот черномазый &quot;крест&quot; поставил не только на себе. Ну да Бог ему, убогому, судья, а ведь с ним этот негроид очень скоро встретится.
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