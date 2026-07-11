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Аргентинский архиепископ Куэрва процитировал Месси во время мессы в честь Дня независимости

Слова Лионеля Месси прозвучали в кафедральном соборе Буэнос-Айреса. Во время мессы в честь Дня независимости Аргентины архиепископ Хорхе Гарсия Куэрва вспомнил пост капитана сборной после победы на ЧМ-2022.

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