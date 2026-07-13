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Белкин о стычке с Комтуа: «Хотелось показать, что русские и белорусские парни могут победить Максима его же оружием. Сам на провокации не ведусь, работал с психологом»

Нападающий минского «Динамо» Богдан Белкин вспомнил о своем столкновении с форвардом « Спартака » Максом Комтуа , на тот момент выступавшим за московское « Динамо ».

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