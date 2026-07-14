Трамп планирует поддержать антироссийские санкции умершего сенатора Грэма

Президент США Дональд Трамп планирует поддержать законопроект о санкциях против России, который успел написать недавно умерший сенатор Линдси Грэм (внесен в список террористов и экстремистов РФ), сообщили Bloomberg и CNN со ссылкой на источник в Белом доме.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии