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Трамп планирует поддержать антироссийские санкции умершего сенатора Грэма

Президент США Дональд Трамп планирует поддержать законопроект о санкциях против России, который успел написать недавно умерший сенатор Линдси Грэм (внесен в список террористов и экстремистов РФ), сообщили Bloomberg и CNN со ссылкой на источник в Белом доме.

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