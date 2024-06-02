Китайский зонд «Чанъэ-6» успешно сел на обратной стороне Луны. Посадка была совершена в районе одного из самых больших лунных кратеров - Бассейн Южный полюс - Эйткен.
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Китайский зонд «Чанъэ-6» успешно сел на обратной стороне Луны. Посадка была совершена в районе одного из самых больших лунных кратеров - Бассейн Южный полюс - Эйткен.
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