В Якутии ожидается вторая волна паводка ожидается из-за таяния снега в горах

Вторую волну паводка прогнозируют в Якутии в связи с теплой погодой и таянием снега в горах. Об этом сообщил Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).
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