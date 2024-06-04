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В Якутии ожидается вторая волна паводка ожидается из-за таяния снега в горах

В Якутии ожидается вторая волна паводка ожидается из-за таяния снега в горах

Вторую волну паводка прогнозируют в Якутии в связи с теплой погодой и таянием снега в горах. Об этом сообщил Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).

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