Новая загадка? Бейонсе неожиданно ответила на слухи о связи с P. Diddy изображением

Помнится, еще совсем недавно мы считали Бейонсе пропавшей с радаров, но, по всей видимости, она живет своей яркой и насыщенной жизнью! Несколько недель назад по миру прошли слухи о том, что Бейонсе забрала все свои необходимые вещички и исчезла.
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