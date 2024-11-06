Новая загадка? Бейонсе неожиданно ответила на слухи о связи с P. Diddy изображением

Помнится, еще совсем недавно мы считали Бейонсе пропавшей с радаров, но, по всей видимости, она живет своей яркой и насыщенной жизнью! Несколько недель назад по миру прошли слухи о том, что Бейонсе забрала все свои необходимые вещички и исчезла.