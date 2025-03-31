Мужчины или женщины? В МВД РФ рассказали, кто чаще попадал в ДТП в 2024 году

В Госавтоинспекции МВД России рассказали, кто чаще попадал в ДТП по итогам 2024 года. Статистика показала, что мужчины были участниками автоаварий в пять раз чаще женщин, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии