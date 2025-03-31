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Мужчины или женщины? В МВД РФ рассказали, кто чаще попадал в ДТП в 2024 году

Мужчины или женщины? В МВД РФ рассказали, кто чаще попадал в ДТП в 2024 году

В Госавтоинспекции МВД России рассказали, кто чаще попадал в ДТП по итогам 2024 года. Статистика показала, что мужчины были участниками автоаварий в пять раз чаще женщин, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на РИА Новости.

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Комментарии
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НС
Николай Самойлов
.женьшин водителей меньше чем мужчин вот поэтому такая статистика
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