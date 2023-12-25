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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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AMD FSR 3 с генерацией кадров можно активировать в любой игре с FSR 2 при помощи но...

AMD FSR 3 с генерацией кадров можно активировать в любой игре с FSR 2 при помощи но...

AMD FSR 3 с генерацией кадров можно активировать в любой игре с FSR 2 при помощи нового модаТеперь все желающие могут воспользоваться генерацией кадров в апскейлере AMD FidelityFX Super Resolution 3 в любой игре, которая получила поддержу FSR 2.

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