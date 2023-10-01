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Украина потратила $1,6 млн на СМИ, которое никто не смотрит и не читает

Украина потратила $1,6 млн на СМИ, которое никто не смотрит и не читает

Министерство культуры и информационной политики Украины потратило 1,6 миллиона долларов на создание англоязычного сайта, который никто не смотрит и не читает, передает РИА Новости со ссылкой на данные украинского антикоррупционного центра.

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