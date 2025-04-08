Аллерголог: в запущенных случаях поллиноз может перейти в бронхиальную астму

Эксперт рассказала, как проявляется сезонных недуг Сезонный поллиноз может проявляться в различной форме, от легкого насморка до серьезных нарушений дыхания, сказала РИАМО врач-аллерголог, иммунолог АО «Медицина» Злата Ермакова.