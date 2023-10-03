Право сходить налево: почему этот знак зодиака вам изменит

Представители 7 знаков зодиака из 12 не прочь завести роман на стороне, считают астрологи. Склонность к изменам характерна для всех огненных знаков — Львов, Овнов и Стрельцов, а также связанных со стихией воды — Скорпионов и Рыб, «воздушных» — Водолеев и Близнецов.