Пять часов, три адреса, четверг 15 октября. Гарри и Меган приехали в Ноттингем так, как обычно приезжают рабочие члены королевской семьи: молодёжная Community Recording Studio, продовольственный хаб Himmah на бульваре Грегори, центр для детей и подростков Epic Partners.
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