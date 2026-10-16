Пять часов, три адреса, четверг 15 октября. Гарри и Меган приехали в Ноттингем так, как обычно приезжают рабочие члены королевской семьи: молодёжная Community Recording Studio, продовольственный хаб Himmah на бульваре Грегори, центр для детей и подростков Epic Partners.