Экономические планы Трампа под угрозой из-за сопротивления элит — Робертс

Президент США Дональд Трамп продолжает реализовывать свою экономическую политику, однако ее выполнение может столкнуться с серьезным сопротивлением со стороны влиятельных групп, включая Уолл-стрит и Федеральную резервную систему (ФРС).
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