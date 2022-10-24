Вечерняя Москва

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Россияне станут свидетелями частного затмения Солнца 25 октября

Россияне станут свидетелями частного затмения Солнца 25 октября

Россияне смогут увидеть частное затмение Солнца во вторник, 25 октября. Максимальную фазу (0,86) увидят жители Ханты-Мансийского автономного округа, в столичном регионе она достигнет 0,7, сообщили журналистам в пресс-службе Московского планетария.

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