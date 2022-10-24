Россияне станут свидетелями частного затмения Солнца 25 октября

Россияне смогут увидеть частное затмение Солнца во вторник, 25 октября. Максимальную фазу (0,86) увидят жители Ханты-Мансийского автономного округа, в столичном регионе она достигнет 0,7, сообщили журналистам в пресс-службе Московского планетария.
Россияне смогут увидеть частное затмение Солнца во вторник, 25 октября. Максимальную фазу (0,86) увидят жители Ханты-Мансийского автономного округа, в столичном регионе она достигнет 0,7, сообщили журналистам в пресс-службе Московского планетария.
Свежие комментарии