Как спланировать идеальную свадьбу в июне: личный опыт погружения в детали

Когда я впервые всерьез задумалась о собственной свадьбе, июнь казался безупречным выбором. В воображении рисовалась картина: мы стоим под аркой из живых цветов, легкий ветерок играет с фатой, а солнце заливает все вокруг теплым золотистым светом.
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