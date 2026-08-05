Как спланировать идеальную свадьбу в июне: личный опыт погружения в детали

Когда я впервые всерьез задумалась о собственной свадьбе, июнь казался безупречным выбором. В воображении рисовалась картина: мы стоим под аркой из живых цветов, легкий ветерок играет с фатой, а солнце заливает все вокруг теплым золотистым светом.