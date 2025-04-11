CNN: США и Китай ждут "кто первый моргнет" в торговых переговорах по пошлинам

США и Китай ожидают "кто первый моргнет" после начала торгового противостояния крупнейших экономик мира, ни президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, ни председатель КНР Си Цзиньпин не хотят идти на переговоры.
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