Аналитики выяснили, чего больше всего боятся россияне с приходом искусственного интеллекта

Стремительное развитие искусственного интеллекта (ИИ) не могло остаться незамеченным. В России, как и во всем мире, ИИ уже активно внедряется в различные сферы жизни: от медицины и транспорта до образования и производства.
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