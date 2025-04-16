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Депутат Бессараб: отметившим 80-летний юбилей в апреле повысят пенсию в мае

Депутат Бессараб: отметившим 80-летний юбилей в апреле повысят пенсию в мае

Россияне, которым исполнится 80 лет в апреле, получат прибавку к пенсии в мае 2025 года. Об этом "Москве 24" рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

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