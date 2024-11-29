Россия и Запад готовятся к большим торгам: почему «Орешник» ударил холостыми

СЕРГЕЙ Лютов

Из присланного мне. Южмаш куплен в 2014 г Пентагоном, сейчас готовили ракету Гром с яд начинкой чтобы ударить по Москве, но наши успели. Наши предупредили пиндосов, что будут бить по Киеву, а сами ударили по Южмашу. Три подземных бетонных этажа( 6 м высот) боеголовки прошли. На одном делали ракету, на др карбоновые корпуса( сверх легкая ракета), на третьем беспилотники и двигатели. ❗️Начинает поступать информация о результатах удара по заводу "Южмаш" в Днепропетровске. Территория завода закрыта и оцеплена, но очевидцы утверждают, что цеха, по которым пришлись удары кинетической плазмы, превратились в полные руины, причем, не только наземные их части, но и подземные сооружения. Удары были настолько высоко энергетическими, что бетон и кирпич, используемые при их постройке, просто раскрошен в мелкую фракцию. Глубина поражения составила десятки метров. Ещё вчера на территорию завода под охраной срочно прибыло несколько групп американцев и британцев, которые обследуют руины. Источник в окружении Кличко сообщил, что этот удар вызвал шок на Банковой. Там быстро сообразили, что применение такого оружия против подземных убежишь, казавшихся всё это время надёжными укрытиями, превратит их в коллективные могилы.