Автор: Михаил Ростовский Основой политики Путина по-прежнему является стратегическая сдержанность Президент РФ Владимир Путин творчески переиначивает бывшего президента США Теодора Рузвельта.
Россия и Запад готовятся к большим торгам: почему «Орешник» ударил холостыми
Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Любые переговоры с нелегитимной властью, лично мной будут рассматриваться как договорняк и все СВО как коммерческий проект в интересах российского политико чиновничьего бизнес олигархических семейных мафиозных кланов, для обогащения, а не защиты интересов и безопасности России и ее народа...
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1 час.
лл
лина любимцева
То есть, ничего не разрушили этим оружием? Так, только пуганули... КОГО? Местных жителей... И все?...
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34 мин.
СЕРГЕЙ Лютов
Из присланного мне. Южмаш куплен в 2014 г Пентагоном, сейчас готовили ракету Гром с яд начинкой чтобы ударить по Москве, но наши успели. Наши предупредили пиндосов, что будут бить по Киеву, а сами ударили по Южмашу. Три подземных бетонных этажа( 6 м высот) боеголовки прошли. На одном делали ракету, на др карбоновые корпуса( сверх легкая ракета), на третьем беспилотники и двигатели. ❗️Начинает поступать информация о результатах удара по заводу "Южмаш" в Днепропетровске. Территория завода закрыта и оцеплена, но очевидцы утверждают, что цеха, по которым пришлись удары кинетической плазмы, превратились в полные руины, причем, не только наземные их части, но и подземные сооружения. Удары были настолько высоко энергетическими, что бетон и кирпич, используемые при их постройке, просто раскрошен в мелкую фракцию. Глубина поражения составила десятки метров. Ещё вчера на территорию завода под охраной срочно прибыло несколько групп американцев и британцев, которые обследуют руины. Источник в окружении Кличко сообщил, что этот удар вызвал шок на Банковой. Там быстро сообразили, что применение такого оружия против подземных убежишь, казавшихся всё это время надёжными укрытиями, превратит их в коллективные могилы.
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6 мин.
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