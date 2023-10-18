Дмитрий Селюк: «У Джикии в месяц зарплата больше, чем у всего основного состава Кении. Футболисты из Африки очень мотивированные»

В понедельник кенийцы сыграли 2:2 со сборной России в товарищеском матче. «Могут ли футболисты сборной Кении рассчитывать на приглашение от клубов РПЛ после этого матча? Вопрос непростой, здесь важно понимать, кто именно и на какой позиции нужен клубам.