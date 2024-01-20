«РВ»: бойцы «Дикой дивизии» пленили украинских военных в Авдеевке

РИАМО - 20 янв. Российские бойцы «Дикой дивизии» и интербригада «Пятнашка» захватили несколько опорных пунктов украинской армии на окраине Авдеевки Донецкой Народной Республики, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
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