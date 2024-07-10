США хотят утроить производство боеприпасов, в том числе для Украины

США предпринимают шаги к увеличению в ближайшие годы производства боеприпасов в три раза, в том числе и для нужд Украины, заявила заместитель госсекретаря по контролю над вооружениями Бонни Дженкинс на мероприятии Торговой палаты, приуроченному к саммиту НАТО в Вашингтоне.