США хотят утроить производство боеприпасов, в том числе для Украины

США предпринимают шаги к увеличению в ближайшие годы производства боеприпасов в три раза, в том числе и для нужд Украины, заявила заместитель госсекретаря по контролю над вооружениями Бонни Дженкинс на мероприятии Торговой палаты, приуроченному к саммиту НАТО в Вашингтоне.
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