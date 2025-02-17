Сенатор Ламмис настаивает на включение биткоина в резервы США

В смелом заявлении сенатор США Синтия Ламмис призвала включить биткоин в резервы страны. Она утверждает, что такой шаг может повысить прозрачность и стабильность финансовой системы США, одновременно предлагая жизнеспособное решение растущих долговых проблем страны.
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