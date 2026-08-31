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Аргументы и Факты

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Стали известны детали гибели на СВО героя мема «Сафонов! Оплатить!»

Стали известны детали гибели на СВО героя мема «Сафонов! Оплатить!»

Герой мема «Сафонов! Оплатить!», бывший помощник лидера ЛДПР Владимира Жириновского Александр Сафонов умер после ранения в зоне СВО.

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