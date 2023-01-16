В Центре кинологической службы УМВД России по Мурманской области побывал «Студенческий десант»

В рамках проекта МВД России «Студенческий десант» в Центре кинологической службы УМВД России по Мурманской области побывали студенты факультета правоохранительной деятельности Мурманского филиала Уральского регионального колледжа.
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