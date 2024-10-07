Оператор «ЭРА-ГЛОНАСС» сообщил число подключенных к системе машин

За последние три месяца к госинформсистеме «ЭРА-ГЛОНАСС» было подключено 532 тыс. автомобилей. Этот показатель в три раза превысил количество зарегистрированных машин за аналогичный период 2022 и 2023 годов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии