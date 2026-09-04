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Первый карманный аккумулятор с жидкостным охлаждением Ugreen: живые фото

Первый карманный аккумулятор с жидкостным охлаждением Ugreen: живые фото

Цена составляет около $150 Наш корреспондент на выставке IFA 2026 заснял Ugreen MagFlow Pro — необычный магнитный внешний аккумулятор, который производитель называет первым портативным АКБ со встроенным микронасосом и системой жидкостного охлаждения.

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