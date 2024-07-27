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Товарищеские матчи. «Атлетико» сыграет с «Нумансией», «Челси» – с «Селтиком», «Ман Сити» против «Милана», «Арсенал» – «МЮ» 

Товарищеские матчи. «Атлетико» сыграет с «Нумансией», «Челси» – с «Селтиком», «Ман Сити» против «Милана», «Арсенал» – «МЮ» 

Товарищеские матчи Атлетико Испания – Нумансия Испания Дата проведения 27 июля, 19.00, «Estadio El Burgo de Osma» Онлайн матча   Челси Англия – Селтик Шотландия Дата проведения 27 июля, 23.

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