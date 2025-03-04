В Нижнекамске планируют построить современный культурный центр

На отчетной сессии Совета Нижнекамского района и городского Совета, прошедшей с участием председателя Госсовета РТ Фарида Мухаметшина, подняли вопрос о необходимости строительства большого культурного центра в Нижнекамске.
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