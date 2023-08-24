Трансфер в «Ман Сити» может сорваться из-за ставок на желтую карточку! Букмекерский обзор

Новости мирового и российского беттинга. Лукас Пакета оказался в центре букмекерского скандала Бразильский полузащитник «Вест Хэма» Лукас Пакета подозревается в нарушении принципов fair play, за которые борются букмекерские компании по всему миру.
Новости мирового и российского беттинга. Лукас Пакета оказался в центре букмекерского скандала Бразильский полузащитник «Вест Хэма» Лукас Пакета подозревается в нарушении принципов fair play, за которые борются букмекерские компании по всему миру.
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