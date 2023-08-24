ПЛЕЙМЕЙКЕР

86 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ГОРОДНИЧИЙ РЖЕВСКИЙ
    Всё! ЗАБЫЛИ!!!В Дагестане переи...
  • Юрий Кушнарев
    проститутка с шестом или тварь с гитарой и микрофоном -какая разница?В Дагестане переи...
  • Олег Херсонский
    Бездарно, безвольно, отвратно. Позор, позор Абаскаль, позор капитану Джикии, всей команде позор. Лучше бы играли голо...«Безвольно, без ж...

Трансфер в «Ман Сити» может сорваться из-за ставок на желтую карточку! Букмекерский обзор

Трансфер в «Ман Сити» может сорваться из-за ставок на желтую карточку! Букмекерский обзор

Новости мирового и российского беттинга. Лукас Пакета оказался в центре букмекерского скандала Бразильский полузащитник «Вест Хэма» Лукас Пакета подозревается в нарушении принципов fair play, за которые борются букмекерские компании по всему миру.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх