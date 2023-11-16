В Челябинске ограничили движение в районе вокзалов

Движение в районе южного автовокзала в Челябинске частично закрыто. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в связи с проведением работ на инженерных коммуникациях до 20 ноября закрыто движение транспорта в районе дома № 7/1 по улице Железнодорожной (по направлению к улице Свободы).