В Челябинске ограничили движение в районе вокзалов

Движение в районе южного автовокзала в Челябинске частично закрыто. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в связи с проведением работ на инженерных коммуникациях до 20 ноября закрыто движение транспорта в районе дома № 7/1 по улице Железнодорожной (по направлению к улице Свободы).
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