В Севастополе четвёртый месяц спасают детёныша дельфина

Специалисты севастопольского центра реабилитации дельфинов «Безмятежное Море» поделились историей спасения детеныша дельфина-белобочки, чья жизнь висела на волоске.
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