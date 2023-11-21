FP: Западу стоит признать ошибки и отказаться от «битвы пропаганд»

Пришло время Западу наконец признать неприглядную правду о себе и освободиться. Двойные стандарты гораздо заметнее издалека, другим странам и людям, чем поставляемые словно гуманитарный груз «ценности» демократии.
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