Генсек ОДКБ сообщил о предпосылках для стабилизации на Корейском полуострове

В настоящий момент фиксируются предпосылки для стабилизации обстановки на Корейском полуострове. Об этом 19 мая сообщил генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Имангали Тасмагамбетов на заседании Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ в Бишкеке.