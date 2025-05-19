Генсек ОДКБ сообщил о предпосылках для стабилизации на Корейском полуострове

В настоящий момент фиксируются предпосылки для стабилизации обстановки на Корейском полуострове. Об этом 19 мая сообщил генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Имангали Тасмагамбетов на заседании Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ в Бишкеке.
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