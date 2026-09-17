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Семь лет ГУЛАГа, донос мужа и прощение сына: трагическая судьба Тамары Петкевич

Семь лет ГУЛАГа, донос мужа и прощение сына: трагическая судьба Тамары Петкевич

Тамара Петкевич прошла через ад сталинских лагерей, предательство близкого человека, гибель семьи в блокадном Ленинграде и многолетнюю разлуку с единственным сыном.

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