685 400 true Дни.ру 1 5 4.7 96 info@dni.ru +7 (495) 530-13-13 ООО «Дни.ру» 235 35"Привлечь больше нечем": сверкнувшая грудью мокрая Брежнева шокировала народ Вера Брежнева сделала настоящий подарок для своих поклонников, но не все его оценили.