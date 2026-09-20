Россельхознадзор предупредил центр РАН за 123 га в Новгородской области

Санкт-Петербургский федеральный исследовательский центр РАН получил предостережение от Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.
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