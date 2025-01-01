«Газпром» полностью остановил транзит газа через Украину

Соглашение с «Нафтогазом Украины» прекратило действие в 08:00 мск 1 января.фото: gazprom.ruС утра 1 января российский холдинг «Газпром» остановил прокачку голубого топлива в Европу через территорию Украины, сообщает пресс-служба компании.
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