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Геленджик зовёт на яркое лето: концерты звёзд, спектакли у моря и гастрономические открытия

Геленджик зовёт на яркое лето: концерты звёзд, спектакли у моря и гастрономические открытия

В Геленджике подготовили афишу летних событий: концерты, спектакли и гастрономические фестивали Курорт Геленджик представил афишу мероприятий на июль и август.

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