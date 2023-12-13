Дело Плахотнюка может быть объединено с делом о банковском мошенничестве

Суд рассматривает возможную связь уголовного дела, по которому Владимир Плахотнюк обвиняется в создании и руководстве преступной организацией, мошенничестве и отмывании денег, с делом «Банковское мошенничество».
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