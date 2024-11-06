Бывший министр обороны Израиля Галант назвал причины своей отставки

Бывший министр обороны Израиля Йоав Галант сообщил о своих разногласиях с премьер-министром Биньямином Нетаньяху по вопросам призыва ультраортодоксальных евреев в армию, освобождения заложников ХАМАС и создания государственной следственной комиссии для расследования событий 7 октября 2023 года.
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