Бывший министр обороны Израиля Галант назвал причины своей отставки

Бывший министр обороны Израиля Йоав Галант сообщил о своих разногласиях с премьер-министром Биньямином Нетаньяху по вопросам призыва ультраортодоксальных евреев в армию, освобождения заложников ХАМАС и создания государственной следственной комиссии для расследования событий 7 октября 2023 года.