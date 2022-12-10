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"Черная метка на деньги": 3 знака зодиака разом лишатся крупной суммы до 11 декабря

"Черная метка на деньги": 3 знака зодиака разом лишатся крупной суммы до 11 декабря

Астрологи предсказали, какие именно знаки зодиака разом лишатся крупной суммы уже до 11 декабря. Так, представители сразу трех созвездий резко схватят черную метку, которая заблокирует поток финансов в их кошельках.

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