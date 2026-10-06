❗️«У каждой проблемы есть своя фамилия»: Глава Крыма поручил навести порядок с управляющими компаниями и тарифами Глава Республики Крым Сергей Аксёнов поручил навести порядок в сфере управляющих компаний.
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