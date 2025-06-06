Более тысячи тульских выпускников сдавали ЕГЭ по биологии

Вчера, 5 июня, выпускники из Тульской области сдавали Единый государственный экзамен по биологии, географии и иностранным языкам (письменная часть), сообщила пресс-служба регионального министерства образования.
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