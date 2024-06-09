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Закон, порядок, государство

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На военной базе ЮВО в Абхазии провели занятия по противопожарной безопасности

На военной базе ЮВО в Абхазии провели занятия по противопожарной безопасности

Пожарные команды выполнили задачи по обнаружению и локализации очага условного возгорания. .

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