Беспилотники ВСУ атаковали Wildberries в Удмуртии и Ростов-на-Дону Прошедшей ночью украинские беспилотники нанесли массированные удары по несколь.
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Беспилотники ВСУ атаковали Wildberries в Удмуртии и Ростов-на-Дону Прошедшей ночью украинские беспилотники нанесли массированные удары по несколь.
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