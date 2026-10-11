"Facing Problems With Crime": Even Baltimore City's Hipster-Owned Businesses Are Losing Patience Baltimore City's image remains deeply shaped by HBO's hit crime drama, the 2015 riots, an ongoing public safety crisis, decades of deindustrialization, population collapse, and the opioid and drug crisis.
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