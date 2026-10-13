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Культурология.рф

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Шоу-бизнес: От режиссёра ушла к актёру на 15 лет младше, а теперь с ним судится: Почему рухнули 2 брака Полины Агуреевой

Шоу-бизнес: От режиссёра ушла к актёру на 15 лет младше, а теперь с ним судится: Почему рухнули 2 брака Полины Агуреевой

Полина Агуреева всегда предпочитала театральную сцену съёмочной площадке, однако прославилась на всю страну благодаря своим ролям в кино.

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