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Кадыров объяснил причину "замедления" спецоперации на Украине

Кадыров объяснил причину "замедления" спецоперации на Украине

Армия России хочет минимизировать жертвы среди мирного населения, не разрушая населенные пункты. Это, в свою очередь, замедляет ход спецоперации на Украине, заявил в воскресенье, 28 августа, глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

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