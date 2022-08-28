Кадыров объяснил причину "замедления" спецоперации на Украине

Армия России хочет минимизировать жертвы среди мирного населения, не разрушая населенные пункты. Это, в свою очередь, замедляет ход спецоперации на Украине, заявил в воскресенье, 28 августа, глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.